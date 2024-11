ATS Insubria e volontariato oncologico: al via il corso di formazione

ATS Insubria ha avviato una collaborazione concreta con le associazioni di volontariato oncologico di Como e Varese, istituendo un Gruppo di Lavoro con ex dipendenti e un tavolo tecnico permanente.

È stato lanciato un corso di formazione per volontari, strutturato in quattro sessioni in presenza a Varese e online a Como, che affronta temi chiave come la comunicazione e l’assistenza.

Il direttore generale, Salvatore Gioia, ha sottolineato l’importanza di questo percorso per definire linee guida e rafforzare la sinergia tra pubblico e volontariato, mentre Adele Patrini di FAVO Lombardia ha celebrato il traguardo raggiunto nel supporto alla formazione dei volontari.