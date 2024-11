Attivo della CGIL Varese contro la Legge di Bilancio 2024 del Governo Meloni

Il prossimo venerdì 15 novembre, al Cinema Teatro Nuovo di Varese in Viale dei Mille 39, si terrà l’attivo della CGIL Varese intitolato “Le ingiustizie nella legge di bilancio 2024 del Governo Meloni“.

L’incontro, che avrà luogo dalle 9 alle 13, è rivolto alle delegate e ai delegati, alle pensionate e ai pensionati della CGIL di Varese.

L’incontro sarà introdotto dalla segretaria generale della CGIL Varese, Stefania Filetti, e prevede contributi da parte di Niccolò Giangrande, responsabile del dipartimento economico della CGIL nazionale, e Vittorio Colombo, presidente del CIV INPS Lombardia. Sono previsti inoltre gli interventi delle delegate e dei delegati. L’evento si concluderà con le parole di Alessandro Pagano, segretario generale della CGIL Lombardia.

L’assemblea servirà anche da preludio alla mobilitazione prevista per il 29 novembre, giorno in cui la CGIL ha organizzato uno sciopero generale per richiedere modifiche alla manovra di bilancio.