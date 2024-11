Auto si schianta contro un furgone sulla provinciale tra Venegono e Binago, muore un ragazzo di 20 anni

Gravissimo incidente questa mattina, mercoledì 20 novembre, sulla strada provinciale 2, lungo il rettilineo che collega Venegono Superiore a Binago.

Intorno alle 8, un ragazzo di 20 anni alla guida di un’auto che stava percorrendo la statale da Binago verso Venegono Superiore ha perso il controllo del veicolo, andando a scontrarsi violentemente con un furgone che procedeva in senso opposto. Il giovane è morto sul colpo. Si tratta di un ragazzo residente a Binago.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Olgiate Comasco e la Polizia locale di Binago, con il supporto dei Carabinieri di Castiglione Olona e della Polizia locale di Venegono Superiore.

Per soccorrere il ragazzo, in codice rosso, sono giunte due automediche e un’ambulanza. Sotto choc il conducente del furgone, che è stato portato in ospedale per accertamenti.

La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi.