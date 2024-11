Biker finisce in un torrente, intervento notturno di vigili del fuoco e SAF a Ranco

Un biker è finito in un torrente intorno alle 2 di notte di sabato 2 novembre. A salvarlo i vigili del fuoco di Ispra e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Varese, intervenuti in via Roma nel comune di Ranco. (immagine di repertorio)

Il biker urtando un ponticello è stato sbalzato dalla sua bici cadendo per circa 5 metri nel greto di un torrente.

Gli operatori lo hanno raggiunto e messo in una barella per poterlo riportare sulla strada e affidarlo alle cure del personale sanitario. L’uomo ha riportato vari traumi, ma non è in pericolo di vita. Sul posto SOS di Travedona e Carabinieri.