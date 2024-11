Cena Nepalese a Casciago per il Nepal: solidarietà e racconti dall’Himalaya

Il prossimo venerdì 22 novembre, alle 19:30, l’Oratorio della Parrocchia di Casciago ospiterà un evento speciale: una cena nepalese organizzata a sostegno di Nepal nel cuore ODV, con il patrocinio del Comune di Casciago e di Kiwanis Insubria. Un’occasione per unire gusto, cultura e solidarietà, contribuendo ai progetti umanitari in Nepal.

La serata sarà divisa in due momenti di condivisione: da un lato, il racconto emozionante del trekking compiuto nell’ottobre 2023 da un gruppo di varesini fino al Campo base dell’Everest, guidati da Ngima Sherpa e altri esperti locali; dall’altro, la presentazione dei progetti sostenuti dall’associazione in collaborazione con Okhaldhunga Nine Hills Association, che spaziano dalle iniziative educative e formative a quelle sanitarie, fondamentali per le comunità locali.

Durante la cena, i partecipanti potranno immergersi nelle atmosfere dell’Himalaya, grazie a racconti e immagini che narrano il viaggio e le opere di solidarietà portate avanti in Nepal, tra scuole, orfanotrofi, cliniche e installazioni di pannelli solari. Il costo della cena è di 20€ a persona (bevande escluse), e l’intero ricavato sarà destinato a finanziare i progetti dell’associazione.

Dettagli per la partecipazione:

Prenotazione obbligatoria entro il 20 novembre ai seguenti contatti:

Mariangela: 339 62 86 949

Ngima: 329 44 39 236

Emanuela: 339 68 79 363

Grazie al supporto di RIARMA CAFFÈ e DIBE, questa serata promette di essere un’occasione speciale per gustare sapori autentici e conoscere da vicino il lavoro svolto da Nepal nel cuore ODV per migliorare la vita delle popolazioni himalayane.

Unitevi a noi per una serata di buon cibo, racconti e grandi emozioni, contribuendo a fare la differenza in Nepal!