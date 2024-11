Chiusi questa notte gli svincoli di Origgio e Saronno sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21 di martedì 12 alle 5 di mercoledì 13 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Chiasso: Saronno;

in uscita per chi proviene da Lainate: Uboldo;

sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Chiasso: Turate;

verso Lainate: Origgio o Uboldo.

Si precisa che le chiusure delle entrate dei suddetti svincoli saranno effettuate in modalità alternata nel corso della notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre, in modo da avere, per la chiusura in atto, lo svincolo alternativo disponibile.