Chiusura per lavori dello svincolo di Lainate-Arese sulla autostrada A8

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, dalle 21:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate-Arese, in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP300 e la SP101 in direzione Rho, la SS 33 del Sempione verso Milano, il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e poi immettersi sulla A8 in direzione di Milano attraverso il nodo Fiera Milano.

I lavori sono finalizzati al potenziamento e all’ammodernamento della segnaletica verticale.