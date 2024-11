Chiusure sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per lavori

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 novembre, sarà chiusa l’entrata di Turate, in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli: verso Lainate: Saronno; verso Chiasso: Lomazzo nord.