Clara Soccini a Che Tempo Che Fa questa sera

La cantante e attrice di Travedona Monate, Clara Soccini, questa sera sarà ospite a Che Tempo che Fa. Lo ha annunciato lei stessa con una storia pubblicata sui social. L’artista varesotta era già stata ospite da Fazio a febbraio del 2024 quando eseguì il suo brano sanremese “Diamanti Grezzi”, brano che l’ha consacrata come stella del pop italiano dopo il successo come attrice nella serie tv “Mare fuori” in cui aveva interpretato Crazy J.

Per i tanti fan di Clara un’occasione da non perdere per vederla.