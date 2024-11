Clara Soccini è “Nero gotico” a Che Tempo Che Fa

Clara Soccini è tornata a Che tempo che fa, la popolare trasmissione condotta da Fabio Fazio, ora in onda sul Nove. La cantante di Travedona Monate, già nota per il suo talento e il suo stile originale, è stata ospite del programma per presentare il suo nuovo singolo Nero Gotico.

Per Clara si tratta di un ritorno nello studio di Fazio: la sua prima intervista risale a febbraio scorso, quando era reduce dall’esperienza di Sanremo, dove aveva conquistato il pubblico con la sua energia e la sua freschezza.

Il singolo, che ha già iniziato a raccogliere consensi sui social e nelle piattaforme di streaming, rappresenta un tassello importante per la carriera della cantante originaria del Lago Maggiore

IL SUO NUOVO SINGOLO NERO GOTICO A CHE TEMPO CHE FA