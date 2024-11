Colombo guarda la sconfitta: “La classifica ora è brutta, deve scattare qualcosa dentro di noi”

COLOMBO 1 – Abbiamo regalato due goal: l’Alcione non ha fatto niente per fare goal, aveva impostato una partita difensiva, mentre noi abbiamo avuto anche tante occasioni, anche nitide rispetto alle partite che abbiamo fatto, ma non siamo riusciti a fare goal. Dobbiamo fare un esame di coscienza, dobbiamo dare tutti di più. Siamo a commentare un’altra sconfitta, come l’ultima trasferta (contro l’AtalantaU23, ndr.), che non può esistere. Adesso la classifica incomincia a diventare brutta. Deve scattare qualcosa in più in noi, me in primis, per fare qualcosa in più e in meglio.

COLOMBO 2 – Rispetto ad altre partite penso che i movimenti sono stati fatti anche bene, abbiamo sempre avuto in mano noi la partita, quello che ci manca la cattiveria nel tiro… un po’ di quelle cose. Penso che adesso il problema incomincia a essere mentale. Quando si incomincia a non fare goal per gli attaccanti è sempre pesante, sicuramente deve partire qualcosa di più, dobbiamo fare di più perché il campo ci dice che non basta quello che facciamo. Spero che perdere queste partite faccia scattare un po’ di rabbia.

COLOMBO 3 – Il trend delle ultime partite è che siamo puniti al primo errore. Oggi c’è stata una mezza disattenzione sul goal e abbiamo preso goal. Mentalmente il voler subito recuperare la partita ci porta un po’ di affanno. La volontà c’è stata ma serve lucidità. Questa partita lascia delle scorie, noi dobbiamo essere bravi ad andare avanti e capire dove migliorare. Stiamo subendo tanti goal dopo aver fatto un periodo in cui non perdevamo, non predavamo tanti goal, adesso dobbiamo ripartire da questo presupposto. In attacco comunque stiamo provando a fare del gioco, lo facciamo anche bene, quello che non dobbiamo fare è prendere goal, al massimo la partite finisce 0-0 e i piccoli passi portano sempre a qualcosa. Invece la sconfitta lascia scorie negative che non sono facili da metabolizzare per una squadra giovane come la nostra.

MALLAMO 1 – Purtroppo a fine partita possiamo anche di dire di aver giocato bene, di aver avuto in mano “il pallino” ma gli altri fanno goal. È una cosa che ci sta mancando, sullo 0-0 l’occasione l’abbiamo avuta e penso che sarebbe cambiata la partita. Essere sotto cambia la partita, anche gli avversari. Dobbiamo essere bravi su questo, più freddi su sottoporta.

MALLAMO 2 – L’ambiente è positivo, resta sempre il rammarico. Vediamo che quel che facciamo non basta, l’importante è non perdere la fiducia. In partita noi facciamo quello che prepariamo in settimana, questo fa aumentare ancora di più il dispiacere perché meritiamo qualche punto in più in certe partite, eppure il campo dice che questo non basta.

MALLAMO 3 – Momenti come questi sono difficili per tutte le squadre, questo non lo nego. Il gruppo è sano, ognuno ha fiducia nei compagni, sappiamo che manca quella cosa lì (il goal, ndr.)… non incolpiamo i compagni, ci darebbe quella fiducia e quell’entusiasmo che serve a un gruppo giovane. Non è solo sfortuna perché noi dobbiamo fare qualcosa in più, alla prossima dobbiamo per forza fare punti.