Colpi di pistola in aria: due denunce a Como

La Polizia di Stato, nella tarda serata di venerdì, ha denunciato per esplosioni pericolose aggravate, un 20enne albanese, incensurato, residente a Montano Lucino (CO), denunciando nello stesso ambito, un connazionale di 19 anni, anch’egli incensurato, perché privo dei documenti che attestavano il soggiorno.

Verso le 23.30 le volanti sono state inviate in piazza Volta, ancora gremita di ragazzi nel pieno della movida comasca dopo la segnalazione di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in aria ad opera di un ragazzo che, insieme a un gruppo di persone, nel frattempo si era allontanato verso i giardini a lago. Grazie alle descrizioni dettagliate riferite è stato possibile rintracciarlo verso la zona dello stadio dove sono venivano uditi ulteriori spari di arma da fuoco. Gli agenti hanno immediatamente recuperato, in un’aiuola posta a pochi metri, una pistola a salve con relativo tappo rosso ma del tutto identica ad un’arma vera, sia nelle dimensioni che nel peso.

Portati in Questura e identificati, sentiti i testimoni e verificati gli elementi probatori che indicavano il 20enne albanese quale autore degli spari in piazza Volta, i due venivano rispettivamente indagati in stato di libertà, il primo per le esplosioni pericolose in luogo pubblico e il 19enne per la mancanza dei documenti di riconoscimento essendo cittadino extracomunitario. Il Questore di Como Marco Calì firmerà a carico degli stessi provvedimenti di DACUR redatti dagli specialisti della Divisione Anticrimine.