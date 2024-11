Come rigenerare l’ex scalo merci di Busto Arsizio. Un incontro per immaginare un futuro

Cittadini che si riuniscono per discutere di un’area grande come quattro campi da calcio. Si tratta dell’ex scalo merci della stazione Fs che ora la società ferroviaria vorrebbe rigenerare. Il discorso è stato avviato da qualche mese con l’amministrazione comunale ma i passi da fare sono tanti. Nel frattempo sono iniziati gli incontri per il nuovo Pgt.

Per stimolare il dibattito mercoledì 27 novembre Legambiente (ore 20,45 – in Fondazione Bandera a Busto) organizza una serata per discutere insieme del futuro dello scalo, oggi una distesa di asfalto e capannoni abbandonati.

«Parliamo di un’area che si estende per circa 360000 m². Lo spazio in questione fa parte dei luoghi di Busto Arsizio che verranno trattati nel PGT (Piano di Governo del Terrirorio). L’obiettivo della serata è di consegnare a RFI e al comune di Busto una proposta voluta e pensata dai cittadini che abitano vicino alla stazione, ma non solo» – spiega Paola Gandini che invita tutti a partecipare.

L’incontro sarà quindi una chiacchierata tra amici per immaginare che cosa ci piacerebbe avere al posto dello scalo o che cosa manca al quartiere e alla città di Busto. L’evento è aperto a tutti e soprattutto ai desideri di tutte le fasce d’età, dai più piccoli ai più grandi.

Nella foto una suggestione creata da Legambiente Busto Verde: «E se diventasse un parco verde pubblico?».