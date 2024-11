Compie 107 anni Bruna Scandroglio, la donna più longeva di Busto Arsizio

È nata il 20 novembre 1917 e oggi compie 107 anni, la donna più longeva di Busto Arsizio. Bruna Scandroglio è ufficialmente la nonna di tutti i bustesi e ha raggiunto questo traguardo oggi, mercoledì, nella sua casa di piazza Trento e Trieste.

La signora Scandroglio è stata festeggiata dal vicesindaco Luca Folegani che alle 11 è arrivato a casa sua con un mazzo di fiori e un biglietto di auguri a nome di tutta la città.

Bruna è lucidissima e ne ha passate un po’ di tutti i colori ma è ancora lucidissima e di buon umore, pronta a festeggiare domenica con tutta la famiglia: «Non vedo l’ora di stare con i miei pronipoti, le mie nipoti e mia figlia con le loro famiglie» – racconta.

Nata durante la prima Guerra Mondiale ha vissuto nel pieno la seconda: «Mio marito Edoardo Bandera era un ufficiale della Marina e io mi sono dovuta trasferire a Cagliari dove ho avuto mia figlia. Mi sono sposata a 24 anni e ho lavorato come impiegata in tre calzaturifici di San Vittore Olona».

Bruna ci racconta della sua passione per i dolci che ha sin da ragazzina quando andava a scuola a Legnano e si fermava a comprarli alla Casa del Dolce: «Li mangio ancora oggi ma non mangio cose grasse. Le tre regole per arrivare alla mia età sono camminare, chiacchierare e giocare a carte per tenere attiva la mente».

Nonostante vari incidenti capitati anche recentemente Bruna si è sempre rialzata e non ha perso un colpo. Che dire, una vera supernonna.