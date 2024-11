Con “Leggere…ma non solo!” #ioleggoperché è partito anche a Morazzone

Gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado di Morazzone sabato 9 novembre hanno dato vita a Leggere…ma non solo! È stata una mattinata dedicata alla lettura in cui hanno presentato le opere realizzate in classe in occasione della nuova edizione di #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale di educazione e promozione alla lettura nata per arricchire di nuovi libri le biblioteche scolastiche.

Galleria fotografica L’evento di lancio di #ioleggoperché a Morazzone 4 di 22

Il tema di quest’anno, che affronta la lettura da un punto di vista più ampio, abbracciando altri media ad essa collegati (film, podcast, radio), ha dato agli alunni ispirazione per la realizzazione di opere che, pur partendo da un libro e promuovendone la lettura, sfruttano linguaggi diversi come quelli audio-visivi. I ragazzi hanno così sperimentato e sottolineato l’estrema versatilità che può avere un testo letterario e delle sue potenzialità comunicative.

Nel corso della mattinata di sabato – prima alle elementari e poi, dopo le 11, alla secondaria Fermi – i partecipanti hanno potuto ascoltare podcast-recensioni di romanzi, vedere un vero e proprio trailer di un libro o i cartoni animati tratti da opere presentate dagli alunni.

Genitori, parenti e amici degli studenti hanno potuto acquistare in loco i libri da donare grazie alla presenza di una bancarella gestita dalle librerie gemellate con l’iniziativa, ovvero la libreria “Potere ai bambini” di Varese e la libreria “Giunti” di Daverio.

#ioleggoperché prosegue fino al 17 novembre nelle librerie, per arricchire le biblioteche scolastiche di tutta Italia, di cui quasi 500 solo in provincia di Varese.