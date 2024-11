Consiglio comunale di Saronno, convocazione confermata per il 28 novembre ma non si parlerà del bilancio

Resta confermata la convocazione del Consiglio comunale di Saronno fissata per giovedì 28 novembre, ma con programma “dimezzato“. Nella convocazione inviata venerdì scorso erano previsti due temi in discussione, oltre alla consueta approvazione dei verbali precedenti: l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale, dopo le dimissioni di Pierluigi Gilli dalla carica, e una variazione al bilancio di previsione 2024-2026. E sarà questo secondo punto a slittare ad un’altra seduta del Consiglio comunale.

Per un problema tecnico, infatti, due dei 15 file di documentazione inviati ai consiglieri per poter affrontare la discussione sulla variazione di bilancio non erano accessibili. Dunque dopo la segnalazione di alcuni consiglieri e la specifica richiesta di Obiettivo Saronno, il vicepresidente del Consiglio comunale Francesco Licata ha deciso di scorporare la discussione sulla variazione di bilancio e mettendo questo punto all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio.

La seduta tratterà dunque solo l’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale, che non poteva essere rinviata in quanto il regolamento prevede che il nuovo presidente sia eletto entro 20 giorni dalle dimissioni del precedente, protocollate da Gilli lo scorso 8 novembre. La seduta è convocata alle 21 in Sala Vanelli.