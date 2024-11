Cosa succede a Cappuccetto Rosso se il lupo sciopera? Si scopre a Gallarate

Cosa succede a Cappuccetto Rosso se il lupo sciopera? Cosa succede se scompare il “cattivo”, stufo di fare il cattivo e finire impallinato dal cacciatore?

Riccardo Colombini, con il suo spettacolo racconta un imprevedibile sviluppo delle favole, una storia per divertirsi ma anche per scoprire cose nuove e riflettere, come sempre a teatro.

“Sciopero! Ovvero quella volta che il lupo smise di lavorare” sarà in scena sabato 23 novembre 2024 alle Arti di Gallarate, nel primo appuntamento della stagione per bambini e ragazzi (ma che può appassionare anche genitori, nonni e adulti in genere). Un momento adatto ai bambini a partire dai 5 anni.

Sei spettacoli, uno al mese, fino ad aprile, per condividere la magia del teatro. La rassegna è composta da spettacoli di compagnie professioniste, che da tempo dedicano la loro attività allo studio e alla realizzazione di proposte specifiche per le varie età, dai 3 anni – a salire!

Storie classiche, rinnovate e riscritte; storie nuove, inventate con creatività; storie attuali, che parlano ai bambini di oggi – ma anche ai grandi.

Il successivo spettacolo è “Quando arriva Natale?” (Stilema Teatro, consigliato dai 3 anni), in scena sabato 14 dicembre, ore 15:30.