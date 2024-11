“Così mi fai male”. All’Isis Ponti di Gallarate una riflessione sui diversi tipi di violenza

“Così mi fai male”. È questo il nome del momento di riflessione comunitaria che ha avuto luogo il 25 novembre, intorno alla Panchina Rossa, inaugurata lo scorso anno a Gallarate nel cortile della scuola (IIS Ponti, sede di Piazza Giovine Italia).

Giovani uomini e giovani donne si sono radunati in cortile, spillina con il fiocco rosso appuntata su felpe e giubbotti; nato da un’idea della Prof. Lucia Ambrosini, l’evento è stato condiviso e sostenuto dal Dirigente Scolastico Prof. Massimo Angeloni ed è stato concepito con lo scopo di creare un momento per meditare insieme intorno alla Panchina Rossa. Sono stati letti (meglio dire interpretati) brani e poesie, estratti di cronaca, testimonianze di donne sopravvissute alla violenza, ascoltate canzoni dedicate a donne che hanno subito da uomini possessivi e ossessivi.

Un percorso attraverso i vari tipi di violenza: non solo i femminicidi ma anche la violenza domestica, economica, psicologica: dal cat calling allo stalking al gaslighting.

Un viaggio, durato un’ora, attraverso le forme bieche, sottili, manipolatorie, drammatiche e tragiche che la violenza sulle donne può assumere. Le ragazze del plesso di PGI (circa 80) hanno dato un importante contributo nel creare una installazione che resterà una testimonianza tangibile contro l’indifferenza e il dolore ma anche per sostenere la necessita’ di accoglienza e rispetto, compiti che la Scuola deve portare avanti in ogni modo e a ogni costo.

“Un grazie di cuore per il loro impegno, coinvolgimento, serietà a Gaia, Alessia, Cloe e Sofia (4A bio) che hanno saputo coinvolgere le loro compagne, insieme a Emma, Sabrina e Greta (3B bio); un grazie particolare ad Alice e Lisa (4A bio) che hanno interpretato i brani, suscitando una forte emozione tra i presenti. Grazie a Thomas (5A mat) che si e’ occupato delle musiche”.

Scarpe rosse e magliette, dipinte dalle ragazze, sono state appese nel locale “comune” dell’ex bar, i cartelloni sono stati realizzati con il contributo di tutte le giovani donne del plesso. Oggetti fisici che hanno lo scopo di creare consapevolezza verso una piaga del nostro tempo.

Due alunni, Leonardo e Francesco (5B mat), hanno presentato e donato alla scuola un bancone dipinto in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Certamente in un’ ora non si può cambiare una tendenza così drammatica, ma compito della Scuola è seminare e prendersi cura di quei semi affinchè germoglino in idee/comportamenti/convinzioni/modi di essere sani e giusti.

La famiglia scolastica dell’ IIS Ponti di P.G.I. che ha voluto cosi’ celebrare questa data, vestendo di rosso anche la balconata della Scuola.

Per restare UMANI.