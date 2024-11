Dà di matto in pronto soccorso a Gallarate e spacca un dito a un carabiniere

Litiga con la compagna, lei va in pronto soccorso, lui la insegue e alla fine le cose degenerano. Risultato: lui finisce in manette, arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Teatro di una note agitata è stato il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, notte tra sabato e domenica.

Il 35enne ha avuto un alterco con la fidanzata, sono volate parole, lei è stata aggredita con contatto fisico. La donna si è recata all’ospedale gallaratese per farsi refertare: quando lui l’ha scoperto si è precipitato al Sant’Antonio Abate, pretendendo di vederla.

Insulti a tutti e pugni sul vetro del triage, ma per fortuna non è riuscito a entrare nell’area protetta: la guardia giurata in servizio in ospedale è riuscita a trattenerlo e bloccarlo, in attesa dell’arrivo del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.

Nelle fasi dell’arresto il 35enne, in stato di agitazione per alcol, ha resistito con forza all’intervento dei carabinieri e uno dei militari ha riportato la frattura di un dito.

L’uomo – cittadino italiano, incensurato – è stato appunto arrestato: lunedì mattina il giudice di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto. I carabinieri erano intervenuti anche nella prima fase, a seguito della lite tra i due.