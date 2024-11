Dalla festa della montagna di Varese un aiuto per i giovani di Casa Matteo

La montagna non è solo un luogo di sfida e bellezza, ma anche un simbolo di solidarietà.

Lo dimostrano il CAI Varese e il Gruppo Alpini Varese, che uniscono le forze per un’iniziativa dal grande valore umano: una donazione a favore di Casa Matteo Varese. L’associazione, nata per volontà della famiglia Pasquetto in memoria del giovane Matteo, aspirante guida alpina tragicamente scomparso sul Monte Bianco, è impegnata a promuovere progetti per i giovani, valorizzandoli non solo come destinatari ma come protagonisti del proprio futuro.

I fondi destinati a Casa Matteo sono stati raccolti durante la tradizionale Festa della Montagna dello scorso agosto, organizzata dal Gruppo Alpini di Varese, in un evento che ha visto la partecipazione attiva dei cittadini attraverso una passeggiata organizzata dal CAI Varese. La risposta è stata entusiastica, dimostrando ancora una volta l’amore della città per le montagne e i valori che queste ispirano.

La consegna ufficiale della donazione avverrà martedì 26 novembre alle ore 21.15, presso la sede del CAI Varese in via Speri della Chiesa. Sarà un’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo gesto e per celebrare insieme i valori condivisi di solidarietà e amore per la montagna.