Dallo spaccio a Legnano alla rapina di Castellanza. I Carabinieri arrestano due 29enni

Erano un’inseparabile coppia dello spaccio i due tunisini arrestati nelle scorse settimane dai militari effettivi alla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio che hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio, Veronica Giacoia, a seguito delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Flavia Salvatore.

Gli arrestati sono due cittadini tunisini, H.S., rintracciato in una abitazione di Marnate – con il supporto ed il contributo informativo della Stazione Carabinieri di Gorla Minore – e H. Y., già recluso per altra causa, entrambi 29enni.

Lo spunto iniziale alle indagini è arrivato dagli accertamenti conseguenti alla rapina dello scorso 11 marzo in danno di un’agenzia viaggi di Castellanza, ad opera di due uomini armati di pistola e col volto travisato. In quell’occasione un complice, rimasto all’esterno con le mansioni di “palo”, era stato prontamente rintracciato e arrestato dai Carabinieri del NORM di Busto Arsizio.

Grazie a quell’arresto, venivano acquisiti elementi che, oltre a portare all’individuazione di tutti gli autori della rapina, hanno consentito di accertare che il “core business” del soggetto tratto in arresto per la rapina, era in realtà lo spaccio di cocaina.

L’ordinanza di custodia in carcere riguarda anche un terzo complice, anch’egli tunisino, non ancora rintracciato.

I tre sono accusati di aver venduto complessivamente circa 1.300 dosi di cocaina nei pressi della stazione di Legnano, ma anche a Castellanza, Marnate e San Giorgio su Legnano, sin dal 2015.