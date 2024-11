Dieci persone evacuate per l’incendio di uno stabile a Milano

In via Lisiade Pedroni 15 a Milano è divampato un incendio giovedì sera intorno alle 21.30 all’interno di un’officina situata in uno stabile di due piani. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti rapidamente con tredici mezzi di soccorso, inclusi due autopompe, un carro soccorso, due autobotti, un carro schiuma, un carro aria, un’autoscala e altri mezzi necessari per mettere in sicurezza l’area e circoscrivere le fiamme.

Dieci persone sono state evacuate a causa del fumo, fortunatamente senza che nessuna abbia necessitato di ricovero ospedaliero. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza proseguiranno ancora per diverse ore.