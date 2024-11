Donati al Comune di Castellanza due macchinari a ricordo della storica Pomini

Sono state posizionate nel luogo dove nel 1886 sorse dell’originaria Pomini, tra via Brambilla e via Don Testori, le due storiche gabbie di laminazione donate da Pomini Long Rolling Mills al Comune, in ricordo del glorioso passato che contribuì allo sviluppo della città. Un’importante occasione per fare memoria dell’amata Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, scomparsa improvvisamente il 25 aprile scorso. Presente l’amministrazione comunale con la vice sindaca reggente Cristina Borroni, l’amministratore delegato di Pomini Long Rolling Mills Ernesto Bottone, il giornalista e scrittore Luciano Landoni e alcuni cittadini.



Colorata di rosso e blu, non si può non notare la Gabbia donata da Pomini e utilizzata dal 1961 al 2006 per la laminazione a caldo di lamiere in acciaio di larghezza 300 mm e spessore minimo 0,25mm. «Questi manufatti – ha detto Luciano Landoni – sono l’esempio concreto e magnifico della “voglia di fare” di chi, tanti anni fa, si è distinto per passione operosa e il desiderio di dare il meglio umanamente e professionalmente parlando. Sono equiparabili a degli “scrigni aperti” a disposizione di tutti quelli che hanno a cuore la propria voglia di dimostrare, prima di tutto a sé stessi, di valere veramente qualcosa. Sono un concentrato di capacità, competenza e genialità: vale a dire il meglio del meglio del cosiddetto Made in Italy e sono anche la dimostrazione di come il locale possa essere la base ideale da cui partire per conquistare il globale».

Luigi Pomini fondò nel 1886 la Luigi Pomini a Castellanza, che ai tempi contava appena 3500 abitanti. «Oggi siamo tornati dove c’era la vecchia sede di Castellanza, – ha detto l’amministratore delegato di Pomini Long Rolling Mills Ernesto Bottone – dove sorgeva la prima grande officina Pomini. Un toccante intreccio di storia passata e presente: tecnologia frutto dell’impegno umano di ieri e la passione civica di oggi».

Dal passato al presente

«Pensiamo – ha detto la vice sindaca Cristina Borroni – a quanto sia importante il valore della conoscenza e dell’approfondimento dei contenuti, in un mondo dove a tanti basta leggere tre righe su un profilo Facebook per pensare che sia quella la verità. Pensiamo a quanto sia importante che ciascuno trovi la sua vocazione, termine che ormai non è tanto di moda, che però implica una risposta originale e personale ad una chiamata o ad un appello. Pensiamo a quanto oggi sia più che mai necessario che alla base del nostro stile relazionale ci siano il coraggio delle scelte e la fiducia nell’altro e quanto sia importante la passione per vincere l’indifferenza e l’isolamento dominanti. Tutto questo che era ed è tuttora in Pomini possiamo trarlo come insegnamento anche per noi oggi».

Il ricordo del sindaco Mirella Cerini

«La passione civica di Mirella, – ha detto Ernesto Bottone – che con lo spirito è qui con tutti noi, aggiunta alla passione per il lavoro ben fatto, che è una costante in questo territorio, sono gli ingredienti migliori per una ricetta vincente. La cerimonia odierna aiuterà ciascuno di noi a percorrere la strada del cuore con impegno e coraggio». Bottone ha poi concluso l’intervento leggendo le frasi finali della prefazione scritta da Mirella Cerini del libro “Pomini Long Rolling Mills, passato presente e futuro insieme coraggiosamente”. «L’augurio che desidero fare alla città di Castellanza – ha scritto Mirella Cerini – e alla sua comunità che rappresento è che sappia interpretare i valori che si respirano leggendo queste pagine, perché possa essere sempre più una comunità di donne, uomini e valori che costruisce il suo futuro con speranza e ottimismo».