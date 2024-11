Doppia vittoria del Vharese basket a Oggiono

In quel di Oggiono, organizzato splendidamente come sempre dagli amici Screwers locali, è andato in scena l’inizio del Torneo UISP. Partecipanti, oltre agli Screwers Oggiono, Screwers Arcore, Briantea 84 a le mitiche casacche biancorosse del Vharese.

Francesco D’Amico, Samuele Pravettoni, Alessio Beati, il capitano Steven Piemonte, Anuar El Kouztite, Diego Leuzzi, Claudjo Shehi e Samuele Bombonato sono partiti carichi come non mai per festeggiare l’esordio nel Torneo UISP. Pronti via ed ecco che l’incontro con Arcore prende subito la piega giusta. Ottimi rimbalzi conquistati in difesa che diventano contropiedi micidiali trasformati in canestri. Anche la circolazione di palla funzionava come provato in allenamento e, di conseguenza, il gioco di squadra permetteva al giocatore più vicino al canestro di realizzare i due punti. Punteggio finale 31 a 16 per il Vharese.

A seguire l’impegno contro la Briantea 84. Anche in questa occasione i fondamentali hanno fatto la differenza e tutti i ragazzi hanno dato il loro contributo per ottenere la vittoria. Risultato finale 24 a 15 sempre a favore del Vharese. Doveroso menzionare Samuele Bombonato in palla come non mai: recuperi, difesa e mano calda come non mai. Davvero una super prestazione quella di Samuele che merita il titolo di MVP.

Altra menzione doverosa per il capitano Steven Piemonte che dopo i pochi minuti giocati a Olgiate sabato scorso, è stato impiegato più a lungo nonostante il lungo periodo di inattività a causa di un piccolo intervento. Come sempre Steven dimostra la sua classe e anche in questa occasione ha realizzato punti di pregevole fattura. Anche Diego Leuzzi ha realizzato i suoi primi punti in un appuntamento ufficiale. Ovviamente tutto questo è stato possibile anche dal lavoro di tutti i compagni di squadra che hanno dimostrato quanto sia importante per ognuno mettere in campo il vero spirito del Vharese e i risultati si sono visti.

Un grande applauso a tutti i ragazzi e braccia in alto a gridare forte «FORZA RAGAZZI & FORZA VHARESE!!!».