A Oggiono la “Mostra mercato del vinile e Cd usato e da collezione”

L’8 dicembre 2024 Oggiono diventa il centro della musica vintage grazie alla “Mostra Mercato del Vinile e Cd usato e da collezione”, un appuntamento imperdibile per tutti gli hobbisti e collezionisti.

L’evento si svolgerà presso il Palabachelet, in Via Bachelet 15F, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con ingresso gratuito. Sarà l’occasione perfetta per esplorare migliaia di dischi in vinile e CD, ideali per arricchire la propria collezione o semplicemente per riscoprire il fascino della musica in formato fisico. Durante la mostra, i visitatori potranno non solo acquistare, ma anche scambiare i propri dischi e CD con gli espositori, rendendo l’evento un vero punto di incontro per appassionati di ogni genere musicale.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Oggiono e la collaborazione del Corpo Musicale di Oggiono, è curata da “Rock Paradise”, una realtà dedicata alla promozione della cultura musicale e del collezionismo. Per maggiori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori tramite:

Facebook: Rock Paradise Fiera del Disco

E-mail: epplus@yahoo.it

Telefono/WhatsApp: 338 427 3051