Dylanisti di tutto il mondo unitevi: sei band interpretano i brani del cantautore statunitense

Sabato 19 novembre si terrà l’edizione 2022 del contest “Dylanisti di tutto il mondo unitevi”. Dopo la prima edizione che, svoltasi nel 2021, ha registrato un buon successo.

Quella di quest’anno vedrà ben sei band musicali esibirsi interpretando i brani di Bob Dylan, famosissimo cantautore statunitense e premio Nobel per la letteratura.

” The Hurricane Experience” “Slowhand Voyager” “Quantico Ive”, ” Baby blue duet”, “Flower for Lovers” e ” Bruno & Rafi” questi sono i nomi dei gruppi che si esibiranno a partire dalle 20.30 sabato sera presso l’Aula magna della scuola superiore di Oggiono ( provincia di Lecco), via Vittorio Veneto 2(ingresso libero). Ospite d’ eccezione della serata sarà Renato Franchi e la sua band. Ospite d’onore il giornalista e compositore, esperto di musica, in particolare quella del “Menestrello di Duluth” che oltre ha raccontare degli annedoti e curiosità della carriera dell’artista, proietterà dei filmati inerenti a concerti celebri che hanno coronato la sua brillante carriera. Come ha ribadito l’ assessore alla Cultura Giovanni Corti è una serata imperdibile per uno dei cantautori che da quasi sessanta anni di carriera ha cambiato la musica folk, dandone un valore comunicativo e poetico. L.P.