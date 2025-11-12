Tutti in piedi ad abbracciare i compagni: l’esordio del Vharese in un pomeriggio stupendo

Sabato 8 novembre c’è stato l’esordio ufficiale del Vharese basket a Oggiono (Lecco) per un quadrangolare UISP con gli Amici di Briantea, Screwers Arcore e Screwers Oggiono. Esordio ufficiale con la maglia del Vharese per “le Gandini Sisters”, Federica e Giulia, Pietro Bellocchio e Simone Russo. Simone e Pietro hanno festeggiato il loro esordio realizzando anche dei canestri accompagnati da ottime prestazioni. Per Federica e Giulia solo la sfortuna ha impedito loro di realizzare dei canestri ma hanno fornito, anch’esse, ottime prestazioni.

Il tutto grazie alla straordinaria prestazione di Dino Pavanetto che ha magistralmente guidato la squadra fornendo un’infinità di assist e realizzando canestri importanti. Hanno ben supportato la squadra Samuele Bombonato, Claudjo Shehi, Francesco D’Amico, Diego Leuzzi con prestazioni degne di nota. Un applauso particolare a Anuar El Kouztite, Matteo De Marchi e Matteo Galli che per una volta hanno smesso i panni di atleta per indossare quelli di coach guidando in maniera eccellente la squadra e, soprattutto, dando indicazioni importanti ai nuovi.

Al di là dei risultati tecnici (vinti entrambi gli incontri) il risultato più importante e significativo si può riassumere nel gesto fatto di loro spontanea volontà da chi era in panchina nel momento della sirena di fine partita: si sono alzati tutti e sono corsi in campo ad abbracciare i compagni e festeggiare insieme la vittoria. In pochi giorni lo spirito del Vharese ha positivamente “contagiato” anche i nostri quattro nuovi atleti. Un ringraziamento agli organizzatori per, come dice il titolo del post che è un commento fatto a fine giornata dalle mamme dei nuovi arrivati, uno splendido pomeriggio.

«Emozione palpabile in ogni atleta: chi aspettava la ripresa delle partite, chi faceva il suo esordio e chi era chiamato al ruolo di seguire i nuovi – riferisce Alberto Galli del Vharese -. L’unica raccomandazione che si poteva dare, prima della partita, era quella di divertirsi. Un ringraziamento particolare ai ragazzi che da tempo giocano nel Vharese perché sia in allenamento che in partita si sono prodigati per mettere a loro agio i nuovi arrivati. Ma l’emozione più grande, quella che ti fa venire la “pelle d’oca, le ragazze e i ragazzi l’hanno regalata a noi: senza nessuna indicazione, a fine partita chi era in panchina si è alzato di scatto per entrare in campo e abbracciare i loro compagni per festeggiare la vittoria. Guardare il nostro gruppo esultare tutti insieme abbracciandosi è un qualcosa che non ha prezzo e che ti riempie di un’emozione che solo questi meravigliosi ragazzi sanno dare».

«Un grazie ai genitori che da tempo ci seguono e che hanno messo a loro agio i genitori dei nuovi. Un grazie particolare alla nostra Presidente Anna Sculli che da sempre ci indica la strada: il nostro faro sono i ragazzi! Orgogliosi di far parte di questa Società».

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli di VareseNews