Doppio open day all’IIS Dalla Chiesa

L’Istituto d’Istruzione superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende è pronto a presentare la sua offerta formativa a studenti e famiglie con due open day dedicati ai diversi indirizzi disponibili.

Sabato 16 novembre sarà il turno dell’Istituto professionale, Manutenzione ed assistenza tecnica, e dell’Istituto tecnico economico (alle ore 9:00 oppure alle ore 14:00) con le tre diramazioni: Amministrazione finanza e marketing, Relazioni internazionali e Turistico; l’Istituto tecnologico con i due indirizzi Elettronica e Telecomunicazioni (alle ore 10:00 oppure alle ore 15:00).

Sabato 30 novembre l’open day sarà dedicato agli studenti interessati al Liceo Scientifico tradizionale, sportivo e quadriennale (alle ore 10:00 oppure alle ore 15:00) e al Liceo delle Scienze Umane (alle ore 9:00 oppure alle ore 14:00). L’ingresso sarà libero senza prenotazione.

Dopo il saluto del dirigente scolastico Rino Marotto, verranno presentati i singoli indirizzi. Seguiranno poi attività specifiche nei laboratori coordinate dagli studenti e si potranno visitare i diversi ambienti scolastici.

Le due giornate consentiranno di conoscere più da vicino le potenzialità dell’istituto che sta cambiando la sua impostazione didattica. Con i due progetti Labs e Classroom finanziati con bandi del PNRR si sta realizzando la didattica per ambienti di apprendimento.

La scuola ha visto la realizzazione di nuovi ambienti in cui si presta attenzione agli aspetti pedagogici, tecnologici e di design e che incentivino alcune competenze come la propensione a collaborare, la creatività, la capacità di pensiero critico e di problem solving. Aula podcast, alua immersiva e aule tematiche sono il fiore all’occhiello del Dalla Chiesa in Movimento!

Tutto questo si affiancherà alle progettualità già in atto come l’acquisizione delle certificazioni linguistiche, di quella informatica (ICDL), della robotica, della scrittura creativa e dell’esperienza teatrale, settimane studio aperte a tutti gli studenti.

Anche per quest’anno scolastico, l’Istituto si distingue per l’attenzione ai temi dell’inclusione e del sostegno. Continua il progetto per la lotta alla dispersione, per offrire agli studenti supporto allo studio e aiuto psicologico.

«L’intento del Dalla Chiesa – sottolinea l’Istituto – è formare cittadini che imparino a valorizzare le radici della nostra cultura e della nostra storia accanto all’innovazione scientifica, tecnologica e digitale per prepararsi alle professioni del futuro e alla tutela dell’ambiente; promuovere il benessere psicofisico attraverso le attività sportive e ricreative a contatto con la natura in ampi spazi verdeggianti; sostenere la tutela della salute, la creatività e l’espressività».