È morta Berta Duane, per oltre vent’anni addetta stampa del Jrc di Ispra

Nella mattina di ieri, mercoledì 20 novembre, è morta Berta Duane. Per oltre vent’anni è stata la responsabile della comunicazione con la stampa del Centro di ricerca (Jrc) di Ispra. Berta era un punto di riferimento, disponibile, professionale ed estremamente competente per chi voleva conoscere da vicino il funzionamento dell’istituto che fa capo alla Commissione europea. Era convinta dell’importanza della condivisione e dell’informazione per avvicinare i cittadini alle istituzioni dell’Unione Europea ma anche perché riteneva fondamentale mostrare al di fuori dei cancelli del Jrc quello di cui quotidianamente si occupano i ricercatori e i lavoratori del centro. Conosceva la finalità e le peculiarità dei vari dipartimenti e laboratori e sapeva come valorizzare le attività che si svolgono all’interno, sia in occasioni formali, come le visite istituzionali o gli eventi internazionali, sia nei momenti di socialità come le cerimonie di inaugurazione dei semestri di presidenza.

Originaria della Germania, dopo la pensione, ha scelto di rimanere sul Lago Maggiore e continuare a vivere ad Angera. A suo figlio e a tutta la sua famiglia la redazione porge le più sentite condoglianze. Berta non era solo una brava professionista ma sopratutto un animo gentile e un’amica per molti che hanno avuto l’opportunità di conoscerla, la ricorderemo con grande affetto.

