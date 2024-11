Educhiamo in città: i servizi educativi zero-sei anni di Busto Arsizio si presentano

Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La ricorrenza richiama i principi sanciti nella Convenzione dei Diritti fondamentali del 1989, adottata dall’Onu, che per prima ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici.

Il senso della giornata del 20 novembre spinge ciascuno di noi, in primis le Istituzioni, a tenere alta l’attenzione e promuovere la sensibilizzazione sulle sfide ancora aperte, perché in tante parti del mondo, ancora oggi, questi diritti non vengono riconosciuti. Questo è un tema non così semplice da trattare: ogni bambino deve essere ascoltato e supportato in ogni sua fase. Un impegno che deve essere quotidiano, affinché venga assicurata ad ogni bambino un’infanzia serena.

Per prendersi cura dei bambini e delle famiglie e al fine di accompagnare i genitori nella fase di scelta e presentazione della domanda di iscrizione ai servizi educativi, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Territoriale, ha scelto di riproporre l’evento “Educhiamo in città: i servizi educativi zero-sei anni si presentano” che si terrà sabato 16 novembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nelle sale gemelle del Museo del Tessile.

Anche quest’anno i servizi educativi zero-sei anni (nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia) si riuniscono in un unico luogo al fine di rimarcare il ruolo centrale dei servizi educativi presenti sul territorio di Busto Arsizio, offrendo percorsi di grande qualità, con attenzione al benessere e alla crescita del bambino, per accompagnarlo nel suo percorso di scoperta del mondo. Obiettivo è quello di offrire un modo diverso per conoscere gli spazi, i progetti educativi riservati ai bambini e il personale che li accompagnerà in questo periodo di crescita.

“Una giornata che metterà in evidenza l’importanza delle istituzioni scolastiche dedicate alla prima infanzia per la crescita dell’individuo – ha osservato l’assessore alle Politiche educative Chiara Colombo -. Gli insegnanti fanno scoprire ai bambini non solo il sapere, ma soprattutto il saper essere, pongono le basi per la costruzione dell’anima, e lo fanno con passione e professionalità. In evidenza anche la grande collaborazione che si è instaurata tra le scuole e tra le scuole e il Comune, elemento che permette a tutti genitori che lo chiedono di trovare posto per i propri figli”.

Il programma della giornata prevede:

– l’allestimento da parte di ogni servizio educativo della Città di uno stand espositivo per presentare il progetto educativo anche in vista dell’apertura delle iscrizioni a.s. 2025/2026;

– l’organizzazione da parte di alcuni genitori di laboratori di intrattenimento: percorsi di psicomotricità, trucca e pettina bimbi;

– costruzione dell’arca di Noè con alcuni animali (nel pomeriggio ci sarà anche un pony) grazie al progetto “Aut Out”;

– attività artistiche e laboratori espressivi destinati ai bambini, a cura dell’associazione L’OBLO’, declinate come segue:

a) L’ANGOLO DELLE “PICCOLE STORIE”: letture animate a cura di un’attrice professionista. I testi scelti – albi illustrati, fiabe per i più piccoli – verranno raccontati e rappresentati con tecniche animative. Le letture verranno ripetute più volte nel corso della giornata, per piccoli gruppi di spettatori;

b) PITTURA MURALE “CLOSELIEU”: atelier di pittura secondo il metodo di Arno Stern: si dipinge in piedi, con fogli appesi alle pareti, adulti e bambini, in un momento di libera espressione. I fogli dipinti restano appesi alle pareti contribuendo ad impreziosire lo spazio espositivo del Museo del Tessile;

c) GIOCO YOGA: attività di yoga per bambini, per giocare con le forme del corpo in movimento;

– spazi di consulenze pedagogiche gratuite fornite da professionisti esperti nel settore a cura di “Davide Onlus” cooperativa sociale;

– una merenda per tutte le famiglie partecipanti grazie al coinvolgimento del Distretto Urbano del Commercio.

In occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Amministrazione comunale aderisce anche all’iniziativa “Go Blue” proposta di ANCI-UNICEF che prevede, dal 16 al 23 novembre, l’illuminazione di blu di Villa Manara, Villa Comerio, Villa Tosi, Villa Tovaglieri, Molini Marzoli e la rotatoria di viale Diaz.