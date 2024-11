Elisoccorso a Gemonio per un infortunio sul lavoro in un cantiere

Soccorso in azione nella prima mattina di lunedì a Gemonio dove l’elicottero sanitario dell’ospedale Sant’Anna di Como sta operando in codice rosso per un infortunio sul lavoro.

L’allarme è scattato intorno alle 8 in una proprietà privata dove è in corso una ristrutturazione.

Dalle rime informazioni sembra che un operaio di 53 anni sia caduto. A dare l’allarme con ogni probabilità i colleghi di lavoro.

Il fatto è avvenuto in via Maria Montessori, zona residenziale e molto verde del paesino, non distante dalla statale 394 (nella foto).

L’elicottero sanitario è atterrato nei pressi del vicino cementificio che dista poche decine di metri dal luogo dell’intervento di soccorso. Oltre al velivolo sanitario, sul posto è al lavoro anche l’equipaggio di un’ambuanza della croce rossa italiana Medio Verbano e un mezzo dei vigili del fuoco.

(articolo aggiornato alle ore 8.25 di lunedì 4 novembre)