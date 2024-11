“Emergenza educativa, come uscire dal tunnel?”, a Saronno una serata con il sociologo Mauro Magatti

Lunedì 25 novembre alle 21, nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Saronno (in viale Santuario 13) il Circolo della Bussola organizza un incontro pubblico sul tema “Emergenza educativa: come uscire dal tunnel”.

Ospite della serata Mauro Magatti, professore di sociologia all’Università Cattolica di Milano ed editorialista del Corriere della Sera e di Avvenire.

L’evento è patrocinato dal Comune di Saronno, dalla Comunità pastorale Crocifisso Risorto e dalla Pro loco Saronno. Saranno presenti il nuovo prevosto monsignor Giuseppe Marinoni ed esponenti della Giunta municipale.

«Mauro Magatti è un acuto studioso delle grandi trasformazioni che stanno attraversando la nostra società e delle crisi dei sistemi economici e sociali – spiegano gli organizzatori – Per questo è un conferenziere molto richiesto e partecipa regolarmente a grandi eventi culturali e trasmissioni televisive. A lui abbiamo chiesto di guidarci per comprendere i grandi problemi educativi che sembrano rendere ogni giorno sempre più complesso il rapporto tra gli educatori, siano essi genitori, professori o ogni altro soggetto coinvolto nel processo formativo, e i giovani: è inevitabile, nella nostra società, la solitudine dei ragazzi e l’incomunicabilità tra le generazioni che sembrano averci portato a livelli di violenza nei rapporti sociali che pensavamo di aver dimenticato? O esistono vie di uscita che tutti siamo chiamati a percorrere? Insieme a lui cercheremo di individuare, senza facili e irrealistiche ricette ma attraverso l’alleanza tra le generazioni e tra tutti gli enti coinvolti nell’impegnativo processo educativo, la strada da intraprendere per contribuire alla piena realizzazione dei giovani e al loro inserimento da protagonisti nella società degli adulti».

L’incontro è aperto a tutti

Il sociologo Mauro Magarru