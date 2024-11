“Espressamente vicino a te”, alla Abaco di Inarzo un caffè solidale per costruire un futuro inclusivo

La campagna di raccolta fondi natalizia “Espressamente vicino a te”, promossa da Abaco APS, è entrata nel vivo. Il progetto, già lanciato attraverso i canali social dell’associazione (qui Instagram), mira a sostenere un importante progetto di housing sociale destinato a giovani e adulti che vivono in situazioni di fragilità o disagio sociale, che verrà realizzato nei prossimi due anni grazie alla collaborazione con la Cooperativa Abad.

La grande novità di quest’anno è l’entusiastica adesione dei commercianti locali al progetto. Non solo hanno acquistato il caffè confezionato dai ragazzi di ABACO, ma lo espongono sui loro banconi. Questo gesto rappresenta un notevole sostegno, ma anche un’accoglienza calorosa e gratificante per i ragazzi, rafforzando il messaggio della raccolta fondi.

Grazie a questa significativa adesione, il progetto entra nel vivo, promettendo di ampliare il suo impatto e diffondere ulteriormente la causa di Abaco, ormai ben avviata da diversi anni.

Un caffè che fa la differenza

“Espressamente vicino a te” trasforma un gesto quotidiano, come la pausa caffè, in un atto di solidarietà concreto. Il caffè proposto nell’ambito della campagna è a Km 0, prodotto da ArteCaffé di Angera, un’azienda che da anni supporta Abaco APS e ne condivide i valori di inclusione e solidarietà.

Partecipare alla raccolta è semplice: scegliendo i prodotti proposti da Abad, non solo si contribuisce alla raccolta fondi, ma si diventa parte attiva di un progetto capace di cambiare la vita di molte persone. Il caffè viene proposto in grani, in cialde o macinato fresco

Come aderire?

Per partecipare alla campagna o ricevere maggiori informazioni basta contattare Abaco APS al numero +39 0332 948473. La campagna è rivolta a tutti: privati cittadini, aziende del territorio varesino e delle comunità limitrofe, tra cui Inarzo, Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Casale Litta, Galliate e Buguggiate. Ogni piccolo gesto di supporto è un grande passo verso la costruzione di una realtà più inclusiva e accogliente per le persone in difficoltà.

Abaco Aps

Abaco APS è nata dall’esperienza della Cooperativa Sociale ABAD e opera da oltre dieci anni a Inarzo. L’associazione offre percorsi di Formazione all’Autonomia per persone fragili, garantendo progetti altamente personalizzati e sicuri. La missione di Abaco è accompagnare ciascun individuo nel percorso verso l’autonomia e il benessere, promuovendo inclusione e crescita personale.

Per ulteriori informazioni:

Abaco APS

Telefono: +39 0332 948473

Email: info@abadcoop.it

Sito web: www.abacoaps.com