Federico Visconti nuovo presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto – così come designato dal comitato di nomina nelle scorse settimane – si è riunito per la prima volta lunedì 18 novembre. Nella seduta di insediamento Federico Visconti è stato eletto presidente per acclamazione, Paolo Bertocchi è stato eletto vicepresidente.

Dell’attuale cda fanno parte: Lucia Micol Angeleri, Marika Arena, Paolo Bertocchi, Pierfrancesco Buchi, Luigi Chierichetti, Daniele Pietro Giudici, Alberto Mandelli, Mariaveronica Orrigoni, Giuseppe Redaelli, Giovanna Scienza, Federico Visconti.