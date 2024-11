Fiamme a Somma Lombardo in una casa, ferita una donna e un vigile del fuoco

Una donna intossicata, un vigile del fuoco feritosi nel corso di una caduta. E una casa distrutta dalle fiamme.

È il bilancio dell’incendio scoppiato nella serata di giovedì a Somma Lombardo.

L’allarme è scattato alle 20:00 circa, quando i vigili del fuoco sono impegnati per un’incendio di un’abitazione in via Fantoni a Somma Lombardo nella frazione di Coarezza. In posto un’autopompa dal distaccamento di Busto-Gallarate, un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale di Varese e un’autopompa da Tradate.

Sul posto, di rinforzo, si è poi aggiunta anche la squadra di Somma Lombardo.

La proprietaria di casa è rimasta intossicata dal fumo, e le operazioni di spegnimento sono durate tutta la serata. Proprio durante queste operazioni un vigile del fuoco si è infortunato, cadendo: le sue condizioni non sembrano essere gravi ed è stato afifdato ai mezzi di soccorso sanitario sul posto.