“Non per coraggio, per incoscienza”: a Somma Lombardo il racconto del partigiano Guglielmo Giusti

Giovedì 24 aprile, alle 21, alla Sala Polivalente di via Marconi a Somma Lombardo, si terrà un appuntamento dal forte valore storico e civile: “Non per coraggio, per incoscienza”, evento dedicato alla memoria del partigiano sommese Guglielmo Giusti.

Un racconto di Resistenza e umanità

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Somma Lombardo e promossa dalle realtà culturali Ombre Rosse – Ribelli e Sognatori e Fonderia, propone la proiezione e il commento di una videointervista realizzata nel 2012 a Guglielmo Giusti, rimasta finora inedita e oggi finalmente montata e resa disponibile al pubblico.

Il titolo dell’evento, tratto da un’affermazione dello stesso Giusti, riflette l’animo profondo del suo racconto: un viaggio nella memoria che intreccia la lotta partigiana con le scelte, le paure e la forza silenziosa di chi ha creduto nella libertà.

Un racconto lontano da ogni retorica, che non nasconde timori, incongruenze, limiti della sua esperienza, animata però sempre dà senso di giustizia e amore per la libertà.

Gli interventi della serata

A guidare la serata saranno due voci che hanno lavorato direttamente alla realizzazione e diffusione di questa testimonianza: Michele Petrucci, autore dell’intervista 2012 (insieme ad Andrea Zanardi) e curatore del montaggio; Roberto Morandi, giornalista di VareseNews e ideatore della pagina Facebook Ossola ’44, dedicata alla memoria della Repubblica Partigiana dell’Ossola.

Un’occasione per ricordare

Attraverso immagini, parole e riflessioni, l’incontro offrirà al pubblico un’occasione preziosa per conoscere da vicino una figura poco nota ma significativa della Resistenza sommese, inserendola in un contesto più ampio di recupero della memoria partigiana tra Alto Milanese e Ossola, lungo l’asse del Sempione.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione non solo per commemorare, ma anche per interrogarsi sul presente, a partire dalle scelte e dai gesti di chi ci ha preceduti.