Fiamme in centro a Tradate, va a fuoco il tetto di una palazzina di fianco al Comune

Notte di paura a Tradate per un incendio scoppiato sabato sera in pieno centro, di fianco al palazzo del Municipio.

Galleria fotografica L’incendio che ha danneggiato un palazzo a Tradate 4 di 4

L’allarme è scattato attorno alle 20,30: le fiamme sono partite dal tetto di una palazzina di tre piani in via XXV aprile un’alta colonna di fumo si è levata dall’edificio, visibile in tutto il centro.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con diverse squadre, tre autopompe, un’autobotte, un’autoscala e un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie. Il lavoro di spegnimento è proseguito per alcune ore, anche per la necessità di tenere monitorato il sito per evitare una riprese delle fiamme.

Non si registrano feriti o persone intossicate.