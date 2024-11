Film da mattina a sera per la domenica al Cinema Nuovo di Varese

Anche quest’anno Filmstudio 90 APS aderisce alla Giornata Europea del Cinema d’Essai, arrivata alla nona edizione, per celebrare il cinema d’autore prodotto in tutta Europa e presenta una domenica di appuntamenti

Anche quest’anno Filmstudio 90 APS aderisce alla Giornata Europea del Cinema d’Essai, arrivata alla nona edizione, per celebrare il cinema d’autore prodotto in tutta Europa.

L’evento si svolgerà al Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille, 39) domenica 17 novembre e l’obiettivo principale a livello internazionale è quello di rafforzare i cinema in quei territori dove non esiste una rete organizzata di sale d’essai, a sviluppare strutture di supporto e ad accrescere la visibilità della cinematografia europea di qualità. Il sito web ufficiale è artcinemaday.org.

Il promotore della Giornata è la CICAE – Confederazione Internazionale dei Cinema d’Arte e d’Essai – una rete di associazioni cinematografiche nazionali, cinema indipendenti, festival cinematografici e distributori. In Italia la rete associativa nazionale riferimento è la FICE, Federazione Italiana Cinema d’Essai, di cui Filmstudio 90 fa parte.

Il programma di questa edizione a Varese parte con due film dedicati ai più piccoli: si inizia alle 10.00 con “Rosa e il troll di pietra” di Karla Nor Holmback, un film danese che racconta una missione di salvataggio da parte di una fata dei fiori per trovare la sua amica farfalla rapita da un troll di pietra. La proiezione sarà preceduta da una merenda. Alle 15.00 ci sarà la proiezione del tedesco “Le avventure di Jim Bottone” di Dennis Gansel in cui ritroveremo Jim e i suoi compagni in una nuova missione che porterà il protagonista ad un avvicinamento con le sue misteriose origini.

Alle 17.45 sarà effettuata la proiezione di “Berlinguer – La grande ambizione” di Andrea Segre, racconto biografico della vita privata e pubblica di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso della Festa Nazionale dell’Unità di Genova del 1978. Il film è stato premiato alla Festa del cinema di Roma 2024 con il Premio Vittorio Gassman al miglior attore a Elio Germano e continua la sua programmazione al Nuovo per la terza settimana, dopo esser già stato visto da più di mille spettatori.

Alle 20.30 verrà proiettato “Io e il Secco” di Gianluca Santoni che racconta la storia di Denni, un bambino stanco di vedere la madre maltrattata da suo padre e per fermare questa violenza decide di assumere un killer per ucciderlo. Tra gli attori spiccano Andrea Lattanzi e Barbara Ronchi. Il film è anche inserito nel programma di Un posto nel mondo 2024 (programma completo sul sito filmstudio90.it /un-posto-nel-mondo/ ). Per concludere la giornata alle 22.30 ci sarà la proiezione di “Almodovar – Lo sguardo insolente” di Catherine Ulmer Lopez, un omaggio al regista spagnolo Pedro Almodóvar (fresco vicnitore del Leone d’Oro a Venezia) che si propone di illustrare la vita e i successi dell’artista, la cui prorompente immaginazione e provocazione hanno creato un vero e proprio stile artistico unico nel panorama del cinema moderno.

Per questa iniziativa inoltre è stata ideata una promozione speciale: il primo biglietto della Giornata a prezzo normale, dal secondo biglietto tariffa ridotta a 3€. Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it.