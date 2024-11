Fine della soap opera: Mannion lascia Varese per Milano

Allontanata un paio di volte, anticipata di qualche giorno rispetto alle ultime previsioni, la telenovela sul triangolo Varese-Milano-Mannion è arrivata all’ultima puntata. Quella della cessione del playmaker 23enne da parte della Openjobmetis al termine di una trattativa che – è facile prevedere – ha raggiunto un punto di equilibrio.

Trattativa che – dicevamo ieri – non si è mai interrotta del tutto nel senso che Scola non avrebbe detto “sì” sino all’arrivo di una offerta più congrua ed alta rispetto a quelle formulate fino a oggi (200mila la proposta iniziale, 300mila il primo rilancio). Quanto, quindi, incasserà la Pallacanestro Varese? Non è per il momento noto ma si può pensare che la cifra oscilli tra i 400 e i 450mila euro (dati non supportati da conferme, sia chiaro).

Mannion dovrebbe passare lunedì all’Olimpia, così da rispettare i tempi tecnici per il tesseramento di Eurolega; a oggi non è del tutto esclusa la presenza a referto del playmaker a Trieste (dove la OJM giocherà domenica pomeriggio) ma a questo punto pare un’eventualità remota, e ancora più remota è l’ipotesi che scenda in campo nel bel mezzo di un trasferimento. Anche in sua assenza comunque, Varese ha giocatori sufficienti per completare correttamente il referto (cinque italiani: Alviti, Assui, Fall, Librizzi, Virginio).

Con questa trattativa (è possibile che l’accelerazione sia dovuta al viaggio di Scola in Argentina che terrà lontano per una settimana il General) termina quindi l’esperienza a Varese di Nico Mannion, giunto a dicembre in tempo per dare la scossa alla squadra di Bialaszewski che, con lui, ha centrato una salvezza fino a quel momento tutt’altro che semplice. Resta il rammarico per il finale della scorsa stagione (la cessione di Hanlan ha cambiato gli assetti: senza quella era possibile vincere la Coppa) e soprattutto per questo primo scampolo in cui il Red Mamba ha saltato la preparazione e giocato appena tre partite. Con l’infortunio di Trento a completare l’opera.

Ora però con l’incasso per Mannion e il risparmio sul suo contratto si attendono le contromosse varesine sul mercato. L’ipotesi più probabile a questo punto è il passaggio alla formula 6+6 (si perdono i premi legati agli italiani: per questo il prezzo di Mannion era molto alto) con l’innesto di un play oltre che del lungo che si stava già cercando. Difficile si rimanga con cinque italiani visto che si perde l’azzurro da quintetto, diretto in quella Eurolega che sperava di ritrovare seppure in una squadra che nello stesso ruolo (all’incirca) ha già Dimitrijevic, Bolmaro e all’occorrenza Causeur e Flaccadori.