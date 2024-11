Franco Basaglia e il diritto alla cura: due serate a Sesto Calende per ricordare il centenario della sua nascita

(Foto di Harald Bischoff)

In occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia, lo psichiatra che ha promosso la riforma italiana della salute mentale con la Legge 180 del 1978, a Sesto Calende saranno organizzate due serate dedicate alla sua figura e al tema del diritto alla cura. Gli eventi, sostenuti dal patrocinio del Comune, sono promossi dall’Associazione Pace e Convivenza, ANPI e Associazione Cittadini del Mondo.

La figura di Franco Basaglia e l’importanza della Legge 180

Franco Basaglia è noto per aver avviato una trasformazione profonda della psichiatria in Italia. Con la Legge 180 del 1978, spesso ricordata come “Legge Basaglia,” ha sostenuto la chiusura dei manicomi e la creazione di servizi psichiatrici territoriali, un cambiamento che ha posto al centro il diritto alla libertà e alla cura delle persone con sofferenza psichica. A distanza di decenni, il suo contributo resta un punto di riferimento per il settore della salute mentale e per l’approccio alle tematiche della cura.

Prima serata: presentazione del libro “Franco Basaglia. La libertà è terapeutica”

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 15 novembre, alle 20:45, presso la Sala Consiliare di Sesto Calende. In questa occasione, Francesco Foti presenterà il suo libro Franco Basaglia. La libertà è terapeutica, edito da People. Il libro ripercorre la vita e le idee di Basaglia, esplorando il suo impatto sulla psichiatria e le sue pratiche innovative. L’autore condivide anche i ricordi del nonno, che lavorò come infermiere accanto a Basaglia, offrendo così una prospettiva personale su una delle figure più influenti del XX secolo.

Seconda serata: proiezione del film “Solo cose belle”

La seconda serata si terrà venerdì 29 novembre, alle 20:45, presso la Fondazione Piatti. Durante l’incontro sarà proiettato il film Solo cose belle, una fiction che si ispira alle esperienze delle case famiglia dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Il film affronta il tema della vita nelle case famiglia, sottolineando la cura e l’integrazione come risposta ai bisogni delle persone vulnerabili, un messaggio in linea con gli insegnamenti di Basaglia.

L’attualità del messaggio di Basaglia

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare e a riflettere sui temi della sofferenza psichica e del diritto alla cura, temi che continuano a essere centrali nel dibattito sulla salute mentale. Le esperienze e il pensiero di Basaglia forniscono ancora oggi spunti preziosi per comprendere e affrontare il bisogno di cura in un’ottica di inclusione e dignità.