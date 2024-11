Franco Tardonato in mostra in Sala Veratti a Varese, sabato il finissage

Dopo l’apertura di successo della mostra retrospettiva dedicata a Franco Tardonato, a 40 anni dalla sua scomparsa, che ha visto in esposizione una quarantina di opere pittoriche e alcuni dei suoi materiali di lavoro (foto, pubblicazioni), un ricco calendario di appuntamenti ha animato la Sala Veratti durante tutto il mese di novembre.

Il finissage si terrà sabato 30 novembre alle 17.30, con un momento conclusivo che vedrà protagonisti i presidenti delle associazioni sostenitrici dell’evento, riuniti per un ultimo incontro dedicato a celebrare il valore della mostra. A seguire, interverranno gli studenti del Liceo Manzoni, che hanno prestato il loro impegno come Ciceroni, accompagnando il pubblico nelle visite guidate, e i ragazzi del Liceo Musicale, che offriranno un momento speciale di esibizione.

Nello specifico i Ciceroni del liceo Manzoni sezione linguistico sono stati formati Dalla prof.ssa Tardonato per la parte storica della Sala Veratti e per la spiegazione relativa alla mostra; inoltre alcune di loro hanno preparato una parte anche in lingua francese (coadiuvati dalla prof.ssa Romina Ciardo). Durante il finissage sarà presente il dirigente scolastico Prof. Francesco Maieron, il docente referente della sezione del Musicale prof. Simeon Bekchiev e una allieva di chitarra classica che suonerà un brano. Questa iniziativa si è dimostrata importante non solo per il suo valore artistico e culturale, ma anche per aver coinvolto un pubblico giovane, promuovendo l’arte e la memoria storica di Tardonato tra le nuove generazioni. Per questo motivo, invitiamo tutti a partecipare numerosi all’incontro conclusivo del 30 novembre.

Durante il mese, la mostra è stata arricchita da un calendario di eventi:

– 9 novembre: tavola rotonda con amici artisti.

– 16 novembre: presentazione della plaquette “Otto poeti per Franco Tardonato,” un’opera

unica in tiratura limitata con poesie ispirate alla produzione dell’artista.

– 23 novembre: performance danzante del gruppo “Moving Images,” che ha offerto una nuova interpretazione delle opere di Tardonato, focalizzandosi sulla figura femminile e sulle emozioni che le sue tele evocano.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo critico di Debora Ferrari, Art Director di Musea, con il supporto di numerosi enti e associazioni, tra cui ALAPV APS, il Comune e la Provincia di Varese, Fineco Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto e molti altri. In particolare segnaliamo il Parco regionale del Campo dei Fiori con il contributo del fuori mostra grazie al suo presidente Giuseppe Barra.

Il catalogo monografico è stato curato e pubblicato da TraRari TIPI Edizioni Varese, mentre l’attività formativa per gli studenti è stata supervisionata da Sara Tardonato, figlia dell’artista e docente presso il Liceo Manzoni. La mostra ha saputo unire arte, poesia, musica e danza, valorizzando il patrimonio culturale di Franco Tardonato e creando occasioni di crescita e ispirazione per il pubblico di tutte le età. Vi aspettiamo per celebrare insieme questo viaggio artistico il 30 novembre alla Sala Veratti.

Franco Tardonato

Franco Tardonato nasce a Varese il 27 luglio 1938. Nel 1961 fece il suo debutto nella sua città natale con una mostra personale presso la Galleria Teatro Impero. A partire dal 1971 ha partecipato a mostre personali e collettive in tutta Italia, ricevendo premi per la sua arte. Ha ricevuto la medaglia d’oro alla V, VI e VII Mostra Nazionale di Grafica, e il Presidente della Camera dei Deputati gli ha conferito un altro premio per il suo impegno artistico. Nel 1975, Tardonato ha vinto il Premio Marco Aurelio di Roma. Le sue opere sono state esposte presso la Galleria Nazionale di Grafica di Napoli, nonché in diverse pinacoteche in Europa, tra cui Bruxelles, Zurigo, Lugano e St. Moritz. Sono anche presenti in alcune collezioni pubbliche in Italia, tra cui la provincia di Milano e i comuni di Milano, Bergamo, Legnano e Campobasso.

Durante le mostre personali tenute in Sicilia, Tardonato ha ricevuto una targa dal Prefetto di Ragusa. Tardonato è deceduto a Varese nel 1984. Mostre postume sono state organizzate in onore della sua arte dalla Galleria La Giostra di Asti nello stesso anno, dalla Galleria Prevosti nel 1995 e dal Chiostro di Voltorre nel 1997. Dal 1994, il Premio d’Arte Omaggio a Tardonato per la Creatività Giovanile porta il suo nome in memoria dell’artista. Questo premio è stato ideato dalla figlia Sara e dalla moglie Dina.

Orari di apertura: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-13 / 15-19. Ingresso libero.

Visite guidate su prenotazione al venerdì ore 16-17.

Informazioni: culturalbrokers@gmail.com – francotardonato.mostra2024@gmail.com