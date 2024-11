Gallarate e la mancata occasione per l’arte contemporanea: la critica del consigliere Coppe

Il consigliere comunale Cesare Coppe, del gruppo Città è Vita, esprime rammarico per la mancata vittoria di Gallarate in un’importante candidatura che avrebbe potuto consacrare il lungo lavoro della città nell’ambito dell’arte contemporanea. “Spiace aver perso un’occasione importante,” ha dichiarato, sottolineando come questo progetto avrebbe potuto mettere a sistema diverse istituzioni e iniziative spesso slegate tra loro.

Coppe ha lodato il lavoro svolto dal Museo Maga, dagli uffici comunali e dalle istituzioni che hanno supportato la candidatura, riconoscendo l’ambizione di guardare oltre i confini cittadini. Tuttavia, non ha risparmiato critiche alle dichiarazioni del sindaco, che ha commentato la vittoria di Gibellina in modo che, secondo Coppe, rappresenta un’“onta sul nome della Città” e un ritorno a un “becero provincialismo.”

Il consigliere ha insistito sull’importanza dell’autocritica: “Oggi forse sarebbe stato meglio complimentarsi, optare per un silenzio che sapesse rileggere i punti di forza di un progetto ambizioso e fare autocritica sulle sue debolezze.”