La tredicesima edizione del Festival Glocal, in programma a Varese dal 7 al 10 novembre, invita i partecipanti a esplorare il tema delle domande, un viaggio alla scoperta dell’essenza stessa del giornalismo e delle sue nuove intersezioni con l’innovazione tecnologica. Il festival, organizzato da VareseNews, offre incontri e panel che trattano le questioni più urgenti per il mondo dell’informazione, con uno sguardo attento alle sfide delle realtà locali.

Giornalismo locale tra deserti di informazione nelle aree interne e storie di valore

Un panel di particolare interesse è quello intitolato “Giornalismo locale tra deserti di informazione nelle aree interne e storie di valore” che si terrà sabato 9 novembre dalle 9.00 alle 11.00 presso il Salone Estense di Varese. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Stampa Online (ANSO), è dedicato all’approfondimento del giornalismo locale nelle aree interne, spesso definite “deserti di informazione” per l’assenza di copertura mediatica continuativa. In queste zone, l’assenza di media locali indipendenti facilita la diffusione di notizie false e versioni acritiche dei fatti, contribuendo al declino della qualità della democrazia.

Qui, il giornalismo si confronta con una sfida particolare: raccontare e dare voce a comunità che, per isolamento geografico o carenza di risorse, rischiano di perdere connessioni vitali con il mondo esterno.

Parteciperanno all’incontro:

Carlo Bartoli

Giornalista, Presidente, Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

Daniele Reali

Direttore, IlGiunco.net

Anna Rizzo

Antropologa

Bartolo Scandizzo

Giornalista, ideatore Cammino Parco del Cilento

Saverio Zeni

Direttore editoriale, OKNews24.it

Nathalie Grange

Giornalista

Questo incontro garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti.