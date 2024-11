Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Le iniziative a Varese

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre ogni 25 novembre, sono molte le iniziative in città promosse dal Comune di Varese, in qualità di Ente Capofila della rete interistituzionale territoriale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

“La cronaca è ancora troppo piena di episodi di violenza perpetrata contro le donne e purtroppo assistiamo ad aggressioni che coinvolgono tragicamente donne e ragazze sempre più giovani – sottolinea l’assessora alle Pari opportunità Rossella Dimaggio – facendo emergere come ci si trovi di fronte a un’emergenza sociale che necessita di un impegno profondo a tutti livelli, dalla scuola alla famiglia ai luoghi di lavoro, educando ai fondamentali principi del rispetto reciproco, nel linguaggio e nelle azioni, per promuovere la valorizzazione delle differenze e della parità di genere”.

A cornice delle tante iniziative, come ogni anno, è stato esposto all’esterno del Palazzo comunale lo striscione istituzionale per ribadire l’impegno della città e il sostegno ai diversi eventi.

Il programma delle iniziative:

Il 09 novembre alle ore 10.30 ci sarà l’inaugurazione della panchina rossa in Piazza Libertà, grazie alla partecipazione di diverse realtà del rione e con il coordinamento del Consiglio di Quartiere di Casbeno.

Il 15 novembre alle ore 17.30 il Salone Estense ospiterà la rassegna “Parola di Donna”, con la partecipazione di Alessandra Kustermann, fondatrice del Soccorso Violenza Sessuale della clinica Mangiagalli di Milano

Il 19 novembre alle ore 18.30 nel Salone Estense, nell’ambito della rassegna “La famiglia come (forse) non l’avevi mai pensata”, ci sarà l’incontro “Uomini che piangono poco: verso una riscoperta delle emozioni maschili” con Alberto Penna. L’incontro è aperto a tutti.

Il 22 novembre alle ore 17.00 in Sala Matrimoni, si terrà il convegno “Affrontare il tabù della violenza ostetrica e ginecologica” , a cura di FIDAPA.

Il 25 novembre alle ore 16.00 si terrà la cerimonia di encomio ai cittadini che si sono distinti per senso civico e coraggio nel dare soccorso a una donna vittima di violenza.

Il 26 novembre dalle ore 8.00 alle 13.00 al Cinema Teatro Nuovo ci sarà il reading teatrale “Amare Relazioni” rivolto alle scuole superiori della città di Varese.

Il 16 gennaio 2025 alle ore 18.30 il Salone Estense, nell’ambito della rassegna “La famiglia come (forse) non l’avevi mai pensata“, ospiterà l’incontro “La violenza di genere nella coppia è un problema di lui” con Stefano Cirillo.