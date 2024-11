Giovanissimi ubriachi nella notte di Halloween: ambulanze impegnate in tutta la provincia di Varese

La notte di Halloween ha portato con sé, come ormai consueto, un afflusso di emergenze legate all’abuso di alcol tra i giovani in provincia di Varese. Diversi gli interventi del servizio di emergenza per soccorrere ragazzi e ragazze in stato di intossicazione etilica, spesso in condizioni che hanno richiesto l’intervento urgente delle ambulanze.

La serie di soccorsi è cominciata poco dopo le due del mattino a Varese, in via Bezzecca, dove un diciottenne in codice verde è stato trasportato all’ospedale di Circolo. Quasi in contemporanea, a Cuasso al Monte, in via Casa Mora, un’altra richiesta di soccorso per intossicazione alcolica è arrivata, anche se la gravità della situazione non è stata immediatamente chiara.

A Legnano, in via Maestri del Lavoro, un ventenne è stato soccorso poco prima delle tre e trasportato in codice verde all’ospedale di Castellanza. La stessa sorte è toccata a una ventunenne a Vergiate, in via Sempione, e a una diciannovenne a Gallarate, in via Olanda, che però non ha avuto bisogno del trasporto ospedaliero. A Cerro Maggiore, un diciannovenne è stato infine trasferito all’ospedale di Castellanza intorno alle quattro del mattino.

E c’è da pensare che questi interventi, segnalati dai bollettini ufficiali, potrebbero rappresentare solo una parte delle situazioni critiche legate agli eccessi della notte di Halloween.