Giù il termometro, vento e neve per i prossimi giorni

Mercoledì e giovedì promettono un mix di condizioni atmosferiche variabili, caratterizzate da vento, sole, e l’arrivo di precipitazioni con possibili deboli nevicate a quote basse. Ecco cosa aspettarci secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Mercoledì: sole e vento

La giornata inizierà con nuvolosità irregolare durante la notte e il primo mattino, ma si aprirà rapidamente al sole. Le temperature tenderanno a salire, grazie al vento forte da nord che interesserà le zone montuose, portando il favonio fino in pianura nel corso della tarda mattinata e nel pomeriggio. Nelle aree alpine, tuttavia, le nuvole resteranno più presenti, con possibilità di deboli precipitazioni, prevalentemente nevose sopra i 1000 metri di altitudine. Un mercoledì, dunque, dai tratti invernali ma con momenti di luce e temperature in rialzo nelle aree pianeggianti.

Giovedì: Il ritorno della neve

La mattina sarà caratterizzata da una prevalenza di sole con il transito di alcune nubi. Tuttavia, queste nubi diventeranno via via più consistenti dalla metà della giornata, portando precipitazioni sparse. Le condizioni cambieranno dal pomeriggio con passaggi nuvolosi che diverranno poi più consistenti e porteranno precipitazioni sparse da metà giornata. Limite neve in calo fino a basse quote nel tardo pomeriggio e sera sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana. Sulla pianura occidentale possibile a tratti pioggia mista a neve. Le temperature si abbassano.