Gli studenti del “Pantani” di Busto Arsizio a lezione di Start Up

L’energia e l’entusiasmo dei giovani, uniti alle competenze necessarie per creare un’impresa in grado di emergere sul mercato: è questa l’idea alla base del progetto “Start Up”, un’iniziativa lanciata con grande slancio dagli Istituti superiori Olga Fiorini e Marco Pantani di Busto Arsizio. L’obiettivo è guidare gli studenti delle scuole ACOF attraverso un percorso concreto e stimolante, nel segno di una visione e uno stile che contraddistinguono la struttura scolastica diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini, da sempre propensi a progetti di questo tipo.

Di recente, Elisa Guerra, coordinatrice delle scuole a indirizzo sportivo, e Paola Della Chiesa, docente ed esperta di marketing, hanno presentato con orgoglio il primo appuntamento del progetto presso la Busto Motor Company. L’evento, patrocinato da “TiGarba – eccellenza toscana”, ha posto al centro l’ispirazione a modelli imprenditoriali di successo.

Patrick Bani, marketing manager di TiGarba e di Busto Motor, ha accolto gli studenti delle classi quarte dell’Istituto professionale “Marco Pantani”, aprendo il convegno sulla “Creazione di nuove imprese e fonti di finanziamento”. Durante l’incontro, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di comprendere cosa significhi costruire un’attività imprenditoriale, trasformando un’idea in un progetto concreto, sostenibile e conforme alle normative di mercato.

La sessione ha visto la partecipazione di relatori di alto profilo, ognuno dei quali ha condiviso competenze specifiche e fondamentali per la costruzione di un’impresa: tra loro, Matteo Pegoraro (avvocato specializzato in diritto societario), Oscar Carlig (consulente del credito), Patrick Bani (marketing manager), Vanessa Vidale (creative e branding director di No Agency Marketing & Communication), Simone Chiaracane (fondatore di Corneliain), Stefano d’Onofrio (fondatore di Godo) e Alfonso Cassarino (consulente immobiliare e team leader di RE/MAX Class).

Gli studenti hanno seguito con grande interesse e posto numerose domande, consapevoli che, grazie ai consigli ricevuti durante il convegno e nei prossimi appuntamenti, saranno chiamati a ideare e pianificare la propria start up, con il supporto dei docenti. Il progetto richiede che gli elaborati includano un’analisi delle fonti di finanziamento necessarie e una struttura organizzativa completa, comprensiva di piano marketing, logo, mission e vision.

Alla fine del percorso, le idee degli studenti saranno presentate agli stessi imprenditori intervenuti, che potranno valutare l’opportunità di sostenerli, diventando sponsor dei progetti degli studenti del “Pantani” e dando slancio alle loro idee.