Grande successo a Saronno per il musical dei ragazzi de “Il Granello”

Anche stavolta i ragazzi della Cooperativa Sociale “Il Granello” hanno colpito: sabato 16 novembre al Teatro “Giuditta Pasta” di Saronno, in una sala gremita in ogni ordine di posto, oltre 600 persone hanno assistito allo spettacolo “Tutti pazzi per il musical”.

Lo spettacolo, che era andato in scena per la prima vola ad aprile scorso in una serata speciale al Teatro Re Power di Assago, è stato replicato nella città degli amaretti anche grazie al Cra di Ferrovie Nord che ha sponsorizzato la serata. Come sempre è stato uno spettacolo che ha colpito al cuore, emozioni, sorrisi, gioia, canti e balli, con tutto questo e tanto entusiasmo i ragazzi del granello hanno trascinato il pubblico in una bellissima serata.

Lo spettacolo ha visto impegnati i volontari e gli educatori della Cooperativa Sociale di Cislago insieme ai loro ragazzi in un medley delle rappresentazioni portate in scena negli ultimi 10 anni: “Pinocchio un bambino speciale”, “GreaseLand” e il loro ultimo show “Questo sono io”.

Diversi sono stati i momenti toccanti della serata ma quello che ha veramente emozionato il folto pubblico è stato l’intervento delle educatrici Elisa e Valentina, che hanno raccontato chi sono e cosa fanno quotidianamente, quali sono i loro ruoli spesso non conosciuti dai più e quali le loro gratificazioni.

Poi non sono mancate le risate quando le due volontarie Clara ed Antonella, che ormai da tanti anni si dilettano a fare teatro con i ragazzi del granello, hanno inscenato un intermezzo davvero esilarante.

«E’ stata l’ennesima scommessa vinta – ha dichiarato il Direttore dei Servizi Educativi Luca Landolfi – dopo lo spettacolo che abbiamo tenuto a Milano ad aprile scorso, avevamo deciso di non replicare, perché è veramente faticoso per noi e per i nostri ragazzi in due ore mettere in scena contemporaneamente tutti e tre gli spettacoli, dove ci si deve cambiare di costumi in pochi minuti e dove bisogna ricordare battute, canti e balli tutti diversi tra loro. Poi mi sono lasciato convincere, i primi ad insistere sono stati i nostri ragazzi ed i loro educatori e poi tante persone ci hanno chiesto di riprovarci ed insomma il risultato mi sembra sia stato come sempre un successo».

La serata è terminata con i consueti balli e canti che i ragazzi hanno tenuto insieme al pubblico nell’ennesimo momento di gioia condivisa che solo i granellini sanno dare.

La “Cooperativa Sociale Il Granello don Luigi Monza” lavora dal 1987 secondo i principi della sussidiarietà e promozione del valore della persona in ogni momento della vita. Offre servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche, attraverso interventi di formazione e di inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomie e capacità personali, favorendo la socializzazione e l’inclusione sociale. Attualmente sono attivi i Servizi di Formazione all’Autonomia (Saronno, Cislago, Fagnano Olona e Guanzate), i Centri Socio Educativi (Saronno, Fagnano Olona, Guanzate e Carnago). Oltre a questi servizi diurni, il Granello ha sviluppato anche la parte residenziale con tre Comunità alloggio (Saronno, Uboldo e Fagnano Olona) e due progetti di Palestra di Vita Indipendente (Turate e Fagnano Olona).

A Cislago, inoltre, c’è Il centro stampa tipografica che fornisce un servizio puntuale e competente nel mondo della stampa offset e della digital print e uno spazio lavoro volto a favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone fragili all’interno di un ambiente accogliente e stimolante in cui si svolgono operazioni di assemblaggio, cartotecnica, montaggio e rifinitura di componenti meccaniche per conto terzi.

Le unità di offerta della Cooperativa oggi ospitano oltre 230 utenti.