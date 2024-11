HeART of Gaza: l’arte dei bambini di Gaza arriva anche a Varese

Sabato 30 novembre alle 10.30 sarà inaugurata a Varese, presso la sede di unaltrastoriaVArese di via Francesco del Cairo 34, la mostra “HeART of Gaza”, una straordinaria raccolta di disegni realizzati dai bambini della città di Deir Al Balah (Gaza), che racconta la realtà di una terra ferita attraverso la forza e la purezza della loro creatività.

La mostra internazionale nasce dall’amicizia tra Mohammed Timraz (Gaza, Palestina) e Féile Butler (Irlanda), nata sui social e che durante questi mesi si è rafforzata dando vita al fenomeno globale “HeART of Gaza”.

Mohammed aiuta la propria comunità a Deir Al Balah con distribuzione di pacchi alimentari e sanitari, fornitura di acqua e tende per famiglie sfollate. Inoltre, ha creato la “Tenda degli artisti” dove ogni giorno, da oltre un anno a questa parte, vengono svolte attività di tipo artistico e aggregative che hanno dato vita ai disegni esposti nella mostra e che raccontano la quotidianità di un’infanzia negata.

Con “HeART of Gaza” a Varese arriveranno le emozioni, i traumi, le paure dei bambini che da oltre un anno vivono la catastrofe sociale, umanitaria e sanitaria della Striscia di Gaza. Molti di questi bambini hanno perso la sicurezza della propria casa, hanno dovuto affrontare le difficoltà di numerosi sfollamenti, hanno dovuto abbandonare la propria comunità e le famiglie. Alcuni purtroppo hanno perso la vita. Tutti da oltre un anno non hanno più avuto accesso al fondamentale diritto all’istruzione.

Le opere dei giovani artisti e delle giovani artiste saranno esposte sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Varese presso la sede di unaltrastoriaVArese (via Francesco del Cairo, 34). La mostra sarà inaugurata alle 10:30 da un momento di conversazione che vedrà coinvolti Mohammed Timraz e Féile Butler, gli ideatori della mostra, Gazzella Onlus, Associazione che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra, Gaza Kinder Relief, fondazione internazionale che si occupa dell’evacuazione da Gaza di bambini che necessitano di cure mediche, e la famiglia Morjan, evacuata da Gaza e arrivata nei mesi scorsi a

Bologna, dove cerca di ricostruire una nuova vita lontano dalla Palestina.

L’ingresso alla mostra è gratuito, con apertura in questi orari: sabato 30 novembre dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30; domenica 1 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.

“HeART of Gaza” prosegue poi il suo tour in provincia di Varese con un altro appuntamento: il 5, 6, 12, 13, 19 e 20 dicembre 2024 presso il Circolo Culturale ANPI di Ispra (evento di inaugurazione giovedì 5 dicembre, ore 21.00). Per informazioni: heartofgaza.varese@gmail.com