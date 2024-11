“HomoCELL”: alla Ubik di Varese una mostra d’arte contemporanea con Riccardo Vignati

Siamo in uno stato di connessione permanente e questo è terribilmente interessante e affascinante. È una specie di riedizione del mito di Zeus Panopticon che sapeva in ogni momento dove era nel mondo, ma ha insito in sé un grande problema che cela un grave pericolo: dove inizia il nostro potere di connessione inizia il pericolo sulla nostra libertà individuale, così descrive la tecnologia del giorno d’oggi il sociologo e giornalista Derrick de Kerckhove.

Quali sono gli effetti dell’uso del cellulare sull’uomo? A raccontarlo è proprio l’artista Riccardo Vignati, che attraverso la mostra d’arte contemporanea HomoCELL solleva un tema che tocca tutti quanti da vicino.

Nel corso degli anni sono state molte le iniziative messe in campo al fine di far emergere i problemi legati all’uso eccessivo del cellulare sull’uomo. E anche in questa occasione, ciò che l’artista vuole raccontare è come la tecnologia stia diventando un tutt’uno con la persona, fino a diventare una vera e propria estensione di noi stessi. L’obiettivo infatti, è proprio quello di raccontare del rapporto sempre più intimo tra l’essere umano e la tecnologia, proponendo una riflessione sull’influenza della digitalizzazione nella vita quotidiana.

Ma non si tratta solo di raccontare. La mostra infatti vuole essere anche un invito a interrogarsi sul ruolo che la tecnologia gioca nella vita delle persone.

Realizzata a cura di Manuela Codazzi e con la collaborazione del Comune e la Provincia di Varese la mostra sarà aperta a tutti lunedì a sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00. Lunedì è aperta solo il pomeriggio. Per avere maggiori informazioni si può consultare il sito cliccando qui.